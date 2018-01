Manor: le CFO quitte l'entreprise à fin janvier

Zurich (awp) - Après l'annonce de réductions d'emplois en août dernier, un nouveau changement intervient à la tête de Manor: selon un article de la NZZ am Sonntag, le directeur financier Pierre-Antoine Binard quittera la société fin janvier. Porte-parole de la société, Alexander Barras a confirmé ce départ. Courant janvier, Manor a accueilli un nouveau directeur général en la personne de Stéphane Maquaire.Le successeur de M. Binard est l'ancien directeur financier de Calida Thomas Stöcklin, selon le journal dominical. En décembre dernier, Calida avait annoncé le départ de son CFO pour fin juin 2018,.Le départ de M. Binard intervient pour raisons personnelles, a précisé le porte-parole à la NZZ am Sonntag. Selon des connaisseurs de l'entreprise, l'environnement culturel a changé avec l'arrivée du nouveau CEO, qualifié d'autocratique et d'unidimensionnel.dm/rp(AWP / 28.01.2018 15h25)