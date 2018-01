Marche interdite au Tchad: la police interdit tout rassemblement à N'Djamena

N'Djamena - Quadrillant les rues de N'Djamena, les forces de l'ordre ont empêché jeudi tout rassemblement dans la capitale tchadienne où les autorités avaient interdit une marche de la société civile, a constaté l'AFPInternet, coupé depuis mercredi minuit, a été rétabli à la mi-journée.Selon le porte-parole de la police joint par l'AFP, aucun militant n'a été arrêté et le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nely Versinis, l'un des soutiens de la marche, a été interpellé brièvement puis libéré.Des représentants de la société civile tchadienne, contactés par l'AFP, ont déploré quant à eux "plusieurs arrestations" de membres de la société civile en marge des débuts de manifestations, et des interventions "violentes" des forces de l'ordre.Joint au téléphone par l'AFP, l'un des principaux initiateurs de la marche, le président de la Convention tchadienne des droits de l'homme (CTDDH), Mahamat Nour Ibedou, a dit s'être "caché" depuis la matinée pour échapper aux forces de police.Selon M. Ibedou, trois membres de son association ont été interpellés, dont l'un a été relâché. De petits rassemblements ont été rapidement dispersés par les forces de sécurité, a-t-il affirmé.Un journaliste tchadien a été brutalisé et frappé par des policiers en voulant filmer le dispositif sécuritaire.Dans un communiqué, Amnesty international a fait état de l'arrestation de trois membres de la société civile, dont Abdelbassit Mahamat Ali Acyl et Ahmat Hassaballah, de la CTDDH, qui étaient tous deux toujours "entre les mains des forces de sécurité" dans l'après-midi.Selon Amnesty, "les forces de sécurité déployées très tôt ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau".Police, gendarmerie et garde nationale avaient investi depuis jeudi matin les dix points de rassemblement prévus pour la marche.Plusieurs organisations de la société civile et des syndicats avaient appelé à une "marche pacifique" dans les grandes villes du pays pour protester contre "la mauvaise gouvernance, les injustices de toutes sortes et les mesures anti-sociales prises par le gouvernement".La marche avait été interdite par le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique Ahmadaye Abdelkerim Bhakit, qui avait sévèrement mis en garde les possibles contestataires et brandi un risque de "soulèvement populaire qui entraînerait des casses".Suite à une réunion mardi avec le gouvernement, certains organisateurs avaient déclaré renoncer à manifester.La ville de Moundou, capitale économique du Tchad et située dans le sud du pays, a connu également jeudi matin un fort déploiement policier pour prévenir toute manifestation, selon plusieurs témoins joints par téléphone par l'AFP.Le Tchad, où près de 40% de la population de plus de 14 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté, traverse depuis deux ans une sévère récession économique, conséquence de la chute des prix du baril en 2014, et a dû imposer des mesures d'austérité drastiques pour pallier à cette crise.(©AFP / 25 janvier 2018 14h18)