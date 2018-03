Marchés: le CME annonce acheter la plateforme NEX pour 5,4 milliards de dollars

L'opérateur boursier américain Chicago Mercantile Exchange a annoncé jeudi l'acquisition de la plateforme financière britannique NEX pour 5,4 milliards de dollars, ce qui devrait permettre au CME d'étendre son activité aux marchés des changes et obligataire.Dans un communiqué diffusé à la Bourse de Londres, le CME a expliqué que son conseil d'administration s'était entendu avec celui de NEX pour acquérir l'intégralité de son capital, via une combinaison de versement en numéraire et d'actions CME.(©AFP / 29 mars 2018 09h59)