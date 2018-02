Mary Lou McDonald, la femme à la tête du Sinn Féin irlandais

La députée irlandaise Mary Lou McDonald, 48 ans, devient samedi la première femme à la tête du Sinn Féin, succédant au chef historique du parti nationaliste Gerry Adams dont elle était la dauphine."J'ai grandi en regardant Gerry Adams à la télé", a confié la présidente élue lors de son premier discours en janvier, affirmant qu'elle ne pensait pas "le connaître un jour, travailler avec lui, l'avoir comme ami" et finalement devenir "son chef"."Je ne peux pas rentrer dans les chaussures de Gerry Adams, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai apporté les miennes", a déclaré cette mère de deux enfants dont le profil diffère nettement de celui de son prédécesseur.Contrairement à Gerry Adams, qui a grandi dans les quartiers populaires de Belfast, Mary Lou McDonald est originaire d'un quartier huppé de Dublin. Cheveux bruns coupés courts, regard déterminé, elle a fréquenté une école privée catholique avant de faire des études de littérature anglaise, d'intégration européenne et de gestion des ressources humaines.Après un bref passage dans les rangs du Fianna Fáil, parti républicain rival du Sinn Féin, elle rejoint le Sinn Féin pour qui elle fera campagne lors des élections législatives irlandaises de 2002. Elle essuie un premier échec électoral avant de devenir la première députée européenne du parti en 2004.Elle devient vice-présidente du Sinn Féin après son mandat, en 2009, et remporte deux ans plus tard un siège au parlement irlandais qu'elle occupe toujours pour la circonscription de Dublin-centre.Mise en avant par Gerry Adams depuis plusieurs années, Mary Lou McDonald faisait figure de dauphine désignée.Les autres poids lourds ont vite annoncé qu'ils ne brigueraient pas la présidence du parti ou l'ont immédiatement ralliée. C'est le cas de Fiachra McGuinness, fils de Martin McGuinness, l'autre figure tutélaire du parti nationaliste, ancien commandant de l'IRA (Armée républicaine irlandaise, groupe armé qui luttait contre la présence britannique en Irlande du Nord) et vice-premier ministre de 2007 à 2017.Ami de Mary Lou McDonald, Fiachra McGuiness a expliqué dans une vidéo sur Twitter que son père avait travaillé avec elle et "admirait beaucoup ses idées, son dévouement et son implication".L'ombre de l'IRA plane toujours sur le parti, qui cherche à gagner en respectabilité à travers un discours social, dont McDonald est une fervente porte-parole avec des prises de positions sur les inégalités, les services publics ou en faveur de l'avortement.Cependant, elle est aussi accusée de suivre la ligne traditionnelle du parti, historiquement tolérant envers les actions de l'IRA.Unionistes à Belfast ou opposants à Dublin lui ont ainsi reproché un manque de fermeté envers un élu du Sinn Féin, accusé d'avoir posté une vidéo qui faisait référence à un massacre d'ouvriers protestants par le groupe armé.Pour l'ancienne dirigeante de Fianna Fail, Mary O'Rourke, McDonald est "courageuse et directe", des qualités "dont elle fait usage et dont elle a besoin dans un environnement politique masculin", a-t-elle confié à la BBC.Parmi les buts de la nouvelle présidente du Sinn Féin, la réunification irlandaise, objectif historique du parti. Mary Lou McDonald veut aussi amener le Sinn Féin en position de gouverner, après des décennies de progression dans les scrutins. Une position que certains élus et analystes estimaient impossible à atteindre avec Gerry Adams aux commandes.(©AFP / 10 février 2018 12h01)