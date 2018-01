Massacre de Las Vegas: le FBI enquête sur un 2ème suspect potentiel

Los Angeles - La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête sur une deuxième personne qui pourrait avoir été impliquée dans le massacre de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire américaine récente, qui a fait 58 morts et près de 500 blessés."Le FBI a ouvert un dossier contre une personne d'intérêt au niveau fédéral", a déclaré vendredi le shérif de Las Vegas Joe Lombardo, précisant qu'il ne s'agissait pas de Marilou Danley, la compagne du meurtrier Stephen Paddock.Selon Joe Lombardo, les autorités pensent que Paddock fut la seule personne qui a tiré sur un concert en plein air depuis une chambre de l'hôtel Mandalay Bay le 1er octobre. Il s'est suicidé avant que les policiers n'accèdent à cette chambre où il s'était barricadé avec un arsenal."Toutes les preuves collectées dans ce dossier appuient cette théorie", a souligné le shérif.Lombardo commentait un rapport de 80 pages publié sur l'enquête autour du massacre, affirmant que les enquêteurs avaient suivi 2.000 pistes et étudié plus de 20.000 heures de vidéos.(©AFP / 19 janvier 2018 20h55)