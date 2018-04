Maurel et Prom: progression au 1T grâce aux cours du pétrole

ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM

Paris - La compagnie pétrolière française Maurel et Prom a publié lundi un chiffre d'affaires en hausse de 15% au premier trimestre, grâce à la progression des cours du brut.Son chiffre d'affaires a atteint 104 millions d'euros, en progression de 15% par rapport aux 90 millions d'euros enregistrés sur la même période de 2017.C'est le résultat "d'une forte progression du prix moyen de vente de l'huile produite au Gabon", note Maurel et Prom dans un communiqué. Ces prix ont en effet augmenté de 26% en un an.La production de pétrole du groupe (part Maurel et Prom), progresse aussi de 11%, à 25.346 barils par jour contre 22.905 au premier trimestre 2017.Maurel et Prom est passé l'an dernier sous le contrôle du groupe indonésien Pertamina.Pour "pallier la déplétion naturelle des champs", Maurel et Prom a repris cette année ses activités de forage interrompues depuis trois ans."Les effets positifs attendus sur la production devraient être sensibles au second semestre", assure le communiqué.juj/pan/nas(©AFP / 23 avril 2018 05h38)