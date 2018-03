Maurel et Prom repasse dans le vert en 2017 et relance les forages

ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM

Paris - La compagnie pétrolière française Maurel et Prom a annoncé vendredi être repassée dans le vert l'an dernier, profitant de la remontée des cours du brut, qui lui permet de relancer ses forages cette année.Le groupe a dégagé un bénéfice net de 7 millions d'euros contre une perte de 50 millions en 2016."L'environnement économique favorable sur 2017 pour l'industrie pétrolière, caractérisé par une reprise du cours du brut, a eu un effet positif sur les comptes", note Maurel et Prom dans un communiqué.Le prix de vente moyen du baril a ainsi atteint 53 dollars l'an dernier après 42,7 dollars en 2016. Cela lui a permis de voir son chiffre d'affaires progresser de 12% à 355 millions d'euros, malgré une baisse de la production au Gabon.Cette année, Maurel & Prom va justement "concentrer ses efforts sur la montée en puissance de la production au Gabon grâce au déploiement de son programme de développement suspendu pendant près de trois ans en raison de la chute des prix du pétrole".Cela doit se traduire par un programme de forage de développement dès le premier semestre. Toujours au Gabon, le groupe va aussi forer des premiers puits d'exploration sur les permis de Kari et de Nyanga-Mayombé au deuxième semestre.Maurel et Prom est passée l'an dernier sous le contrôle du groupe indonésien Pertamina."Nous disposons aujourd'hui des leviers financiers et stratégiques pour enclencher la croissance future de Maurel & Prom, le redémarrage en 2018 de nos programmes de forage de développement et d'exploration en étant une première illustration", a commenté son directeur général Michel Hochard, cité dans un communiqué.jmi/ef/nas(©AFP / 09 mars 2018 10h47)