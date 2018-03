Maurice: démission de la présidente, impliquée dans un scandale financier

Impliquée dans un scandale financier, la présidente mauricienne Ameenah Gurib-Fakim, a présenté samedi sa démission, quelques jours après avoir affirmé qu'elle refusait de quitter son poste, a annoncé son avocat."La présidente a soumis sa démission dans l'intérêt national", a déclaré à la presse Me Yousouf Mohamed, précisant qu'une lettre a été adressée à cet effet à la présidente de l'Assemblée nationale, et que la démission prendra effet le 23 mars. L'information a été confirmée à l'AFP par une source travaillant au Bureau de la présidente mauricienne et souhaitant conserver l'anonymat.(©AFP / 17 mars 2018 14h27)