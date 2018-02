Mauritanie: Afreximbank met sur la table 1,5 milliard de dollars

Nouakchott - La banque africaine d'import-export Afreximbank a annoncé lundi soir des engagements à hauteur d'un milliard et demi de dollars pour des projets en Mauritanie, notamment dans les secteurs de la pêche, miniers et financiersCe montant sera alloué à des "projets structurants" en Mauritanie et à l'essor de son secteur privé, en particulier les banques, a indiqué lors d'une conférence de presse à Nouakchott le président d'Afreximbank, Benedict Okey Oramah, qui dirigeait une délégation d'hommes d'affaires et d'opérateurs du secteur privé africain."Nous sommes prêts à étudier un certain nombre de projets à hauteur de 1,5 milliard de dollars, notamment dans les secteurs de la pêche et des mines, surtout en matière de valeur ajoutée de transformation, (ce qui est) essentiel pour le secteur privé pour stimuler les exportations", a-t-il précisé devant la presse."Un milliard sera consacré aux infrastructures, les ports de pêche, des infrastructures de l'énergie, les parcs industriels et au niveau la transformation de différentes matières premières et 500 millions pour des lignes de crédit au profit des banques commerciales mauritaniennes", a-t-il ajouté.Afreximbank a déjà consenti des lignes de crédit pour les banques mauritaniennes de 400 millions de dollars dans les années 1990, a indiqué le président d'Afreximbank, dont le siège est au Caire.(©AFP / 19 février 2018 22h53)