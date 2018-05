Max Havelaar a enregistré des ventes records en 2017

Zurich (awp/ats) - Max Havelaar a affiché un chiffre d'affaires record en 2017, année de son 25e anniversaire. La Fondation a engrangé des ventes pour 701 millions de francs en Suisse avec ses produits labellisés "fairtrade" (commerce équitable), soit une hausse de 11,6% sur un an.La consommation par habitant a atteint 83 francs, a calculé Max Havelaar, qualifiant mercredi ce chiffre de "record du monde."Selon son directeur, Andreas Jiménez, il s'agit d'une "preuve impressionnante de la solidarité de la population avec les familles des petits paysans et travailleuses dans les pays en voie de développement", a-t-il dit, cité dans un communiqué.Parmi les 2800 produits "fairtrade" proposés par Max Havelaar, les bananes ont conservé leur première place avec plus de 110 millions de francs de chiffre d'affaires, un montant quasiment inchangé par rapport à 2016 (+0,7%). Cela correspond à une part de marché de 54% en Suisse.La plus forte croissance est à mettre au crédit du cacao, qui représente aujourd'hui 10% des ventes totales des produits "fairtrade". Depuis le lancement du programme pour ce produit, il y a quatre ans, le chiffre d'affaires a bondi de 88%, grâce notamment à de nouvelles gammes de chocolat, a expliqué Max Havelaar.Outre un prix équitable, les petits producteurs des pays en voie de développement ont profité de l'exercice record de la Fondation sise à Zurich pour recevoir des primes d'environ 10,5 millions de francs, contre 10 millions pour 2016.ats/jh(AWP / 16.05.2018 11h28)