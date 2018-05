McDonald's Suisse réalise un chiffre d'affaires en croissance

Crissier VD (awp/ats) - McDonald's a réalisé un exercice 2017 en croissance en 2017 en Suisse. Le chiffre d'affaires de la filiale du géant américain de la restauration rapide a augmenté de 2,4% en Suisse sur un an à 725,4 millions de francs.L'entreprise, dont le siège se trouve à Crissier (VD), explique l'évolution par un nouveau concept de service, l'attrait de certains menus et le développement des espaces café. En moyenne, McDonald's a accueilli quelque 275'000 clients quotidiennement dans ses restaurants en Suisse, selon un communiqué publié mercredi.Les clients profitent ainsi d'un service à table, qui constitue une rupture avec le concept initial de transporter soi-même ses victuailles, dans un tiers des restaurants du groupe en Suisse, soit 60 enseignes. La journée la plus fréquentée s'est révélée être celle du samedi 28 octobre, avec plus de 407'000 clients.Les franchises gèrent pour l'heure plus de 80% des restaurants en tant qu'entrepreneurs indépendants. Avant un retour à la croissance en 2016, la société, qui emploie 7100 personnes (3500 en équivalents plein temps), avait subi une contraction de 4,5% de son chiffre d'affaires en 2015, à 701,9 millions de francs.L'entité helvétique de McDonald's est dirigée depuis un peu plus d'un an par le Canadien Jacques Mignault. Elle emploie deux tiers d'hommes parmi son personnel et a acquis l'an passé pour 140 millions de francs d'aliments auprès de fournisseurs suisses, vante le communiqué, soit 86% du total des achats dans le domaine.ats/fr(AWP / 02.05.2018 12h14)