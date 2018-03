Medartis: exercice intégral de l'option de surallocation

Zurich (awp) - Medartis se félicite jeudi de l'exercice intégral de l'option de surallocation offerte aux détenteurs de capitaux à l'occasion de son introduction en Bourse (IPO) la semaine dernière.Le producteur de matériel de fixation chirurgicale osseuse et d'outillage idoine souligne dans son communiqué avoir placé 390'625 actions supplémentaires, pour un total de près de trois millions de titres et à un prix de 48 CHF pièce. Le produit brut de l'IPO se monte ainsi à 142,6 mio CHF.Co-fondateur et président du conseil d'administration de l'entreprise rhénane, Thomas Straumann en demeure le premier actionnaire avec une part de 47,9%. Le vice-président Dominik Ellenrieder dispose de 7,9% par le biais de la société NexMed. Willi Miesch, également co-fondateur et directeur général (CEO) possède 6,0% du capital-actions.Le niveau de flottant, sans les titres pour lesquelles a été convenue une période de blocage de 12 mois, se situe à 24,6%.jh/rp(AWP / 29.03.2018 08h00)