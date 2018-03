Medartis fixe le prix d'émission pour son IPO à 48,0 CHF par action

Zurich (awp) - Le fabricant de dispositifs d'assemblage chirurgical et d'outillage idoine Medartis a fixé jeudi le prix d'émission pour ses actions à 48,00 CHF, à la veille de son introduction prévue à la Bourse suisse. La mise en circulation de quelque 2,6 millions de nominatives doit ainsi générer un produit de 123,9 mio CHF. L'option de surallocation de près de 400'000 titres pourrait porter ce montant à 142,6 mio CHF, détaille jeudi un communiqué du groupe rhénan.L'exercice intégral de l'option de surallocation amènera le flottant à 24,6% d'un capital-actions dont la valorisation boursière est estimée à 563 mio CHF. La direction assure avoir constaté une forte demande pour son projet de placement d'actions, plusieurs fois sursouscrit. Plus de 100'000 titres ont notamment été attribués à des collaborateurs de l'entreprise.La fourchette pour le prix d'émission s'étalait entre 44 et 54 CHF.Le fondateur et président du conseil d'administration Thomas Straumann conservera une participation de 47,9%, tandis que son suppléant Dominik Ellenrieder détiendra. Le co-fondateur et directeur général (CEO) Willi Miesch disposera pour sa part de 6,0%.jh/rp(AWP / 22.03.2018 08h00)