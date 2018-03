Medartis va faire son entrée en Bourse le 23 mars

(ajoute détails, performance 2017 et politique en matière de dividende)Zurich (awp) - Le fabricant de fixations et d'outillage médicaux Medartis va émettre quelque 2,84 mio d'actions lors de son introduction en Bourse (IPO), pour un prix qui évoluera dans la fourchette 44-54 CHF. La cotation et le premier jour de négoce sont prévus le 23 mars, selon des indications fournies lundi. Le projet d'IPO avait été annoncé fin février.L'offre débute ce lundi et prendra fin le 21 mars, à midi pour les investisseurs privés et à 13h pour les institutionnels. Le groupe bâlois table sur un gain brut de 123,7 mio CHF pour financer sa croissance.Aucun actionnaire actuel ne participera à cette offre. Le cofondateur et président Thomas Straumann restera l'actionnaire principal, avec une participation estimée entre 46,4% et 50,1%. Le vice-président Dominik Ellenrieder détiendrait entre 7,6% et 8,2%, tandis que le cofondateur et directeur général (CEO) Willi Miesch aurait entre 5,8% et 6,3%.La société se réserve le droit d'émettre quelque 426'000 actions supplémentaires afin de couvrir les options de surallocation en lien avec l'IPO. Dans ce cas de figure, le gain devrait se monter à 142,5 mio CHF.Disposant d'implantations propres dans une dizaine de pays, dont les Etats-Unis, le Japon, la France ou encore la Nouvelle-Zélande, ainsi que de partenariats de distribution, Medartis revendique la couverture de 44 pays avec des produits élaborés exclusivement dans ses propres infrastructures à Bâle.Les revenus ont atteint l'an dernier 105,0 mio CHF, soit près de 14% de plus qu'en 2016. L'excédent d'exploitation s'est établi à 9,6 mio CHF et le bénéfice net à un peu moins de 900'000 CHF. Fin décembre, la société disposait de 2,0 mio en liquidités et équivalents, contre 11,8 mio un an plus tôt et 1,3 mio fin 2015.L'ingénieur médical rhénan ne prévoit pas de s'engager dans le versement de dividende à court terme et prévient que l'essentiel sinon l'intégralité de ses liquidités sera réinjecté dans le fonctionnement et l'expansion de ses affaires. L'éventuel établissement d'une politique de rémunération des actionnaires dépendra dans tous les cas des revenus et performances financières futures, des besoins en financement ou encore de tout facteur jugé relevant par le conseil d'administration.fr/jh/al(AWP / 12.03.2018 11h25)