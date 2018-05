Meghan Markle confirme l'absence de son père au mariage

"Malheureusement, mon père ne viendra pas à notre mariage", a annoncé Meghan Markle qui épousera le prince Harry samedi, mettant un terme au suspense entourant sa présence."J'ai toujours pris soin de mon père et j'espère qu'on lui laissera l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé", a ajouté Meghan Markle dans son communiqué transmis jeudi par le palais de Kensington, qui assure la communication du prince Harry.Le père de la future mariée, Thomas Markle, 73 ans, a été opéré du coeur mercredi. Cet Américain qui vit au Mexique, a déclaré au site d'informations people TMZ qu'il allait "bien" mais qu'il avait besoin de "temps pour se rétablir".Avant l'annonce de Meghan, sa présence était déjà remise en question en raison d'une polémique née de la publication de photos mises en scène, le montrant en train de se préparer pour le mariage. Thomas Markle avait avoué avoir été rémunéré pour ces photos, alors même qu'il se plaignait d'être harcelé par les paparazzis.Le demi-frère de Meghan, Thomas Markle Jr, a souligné que son père allait "avoir le coeur brisé de ne pouvoir être avec Meg à Windsor et de ne pouvoir la conduire à l'autel", dans une interview au Daily Mirror publiée jeudi.La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, pourrait s'acquitter de cette tâche, avançaient plusieurs médias. Cette professeure de yoga de 61 ans est arrivée mercredi après-midi à Londres.Le feuilleton de la présence, ou non, de Thomas Markle au mariage de sa fille, avait commencé lundi soir après un article de TMZ affirmant que le père de la promise avait décidé de ne pas venir à la noce, pour ne pas embarrasser sa fille après l'incident des photos posées.Ces clichés qui semblent pris sur le vif mais sont en fait mis en scène montrent le septuagénaire consulter des photos du couple royal sur un ordinateur ou encore regarder un livre sur le Royaume-Uni en buvant un café.Ces images se seraient vendues 100.000 dollars (84.000 euros) à travers le monde selon le tabloïd Daily Mirror.La demi-soeur de Meghan, Samantha Grant, a assumé une part de responsabilité: "Les médias donnaient injustement une mauvaise image de lui donc j'ai suggéré qu'il fasse des photos positives" a-t-elle tweeté. "Ce n'était pas pour l'argent".Elle a expliqué sur la chaîne ITV que son père, habitué à une vie "calme" et "paisible", avait été pris de panique en raison de la pression exercée par les paparazzis.Il lui est arrivé d'être suivi par "sept ou huit voitures" et certains ont même "loué une maison" à côté de son domicile au Mexique, a-t-elle dit. "Il ne peut pas ouvrir les volets, il ne peut aller nulle part sans être suivi, c'est atroce", a-t-elle raconté.C'était "stupide" de faire ces photos, avait reconnu le père de la future mariée auprès de TMZ, tout en se montrant déterminé à être là le jour J: "C'est un moment historique. Je voudrais faire partie de l'histoire".Mais il a ensuite annoncé son hospitalisation, expliquant que les médecins allaient "déboucher" des artères, "réparer les dégâts et installer un stent là où il le faudra".Ces dernières semaines, la famille de Meghan s'est fait remarquer à plusieurs reprises, son demi-frère et sa demi-soeur, nés d'une précédente union de son père, regrettant amèrement de ne pas être invités à la noce.Thomas Markle Jr avait même qualifié sa demi-soeur Meghan de "femme insensible, superficielle et prétentieuse", tentant dans une lettre ouverte du 26 avril de décourager le prince Harry de l'épouser.Jeudi, il a fait acte de repentance, affirmant qu'elle serait "la princesse moderne parfaite", dans le Daily Mirror. Il a cependant pointé du doigt la responsabilité du palais de Kensington, qui selon lui, a laissé son père se débrouiller avec les journalistes. "C'est clair qu'il n'a pas bénéficié des meilleurs conseils(...). Cela aurait été mieux que le palais lui donne des conseils, et à nous aussi".(©AFP / 17 mai 2018 14h11)