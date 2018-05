Meghan Markle confirme que son père n'assistera pas à son mariage

Londres - "Malheureusement, mon père ne viendra pas à notre mariage", a annoncé Meghan Markle qui épousera le prince Harry samedi, dans un communiqué envoyé jeudi par le palais de Kensington.Le père de la future mariée, Thomas Markle, qui vit au Mexique, a été opéré mercredi du coeur. Il a déclaré au site d'informations people TMZ qu'il allait "bien" mais qu'il avait besoin de "temps pour se rétablir".Avant cette annonce, sa présence était déjà mise en question en raison d'une polémique née de la publication de photos mises en scène, le montrant en train de se préparer pour le mariage. Thomas Markle avait avoué avoir été rémunéré pour ces photos, alors même qu'il se plaignait d'être harcelé par les paparazzis."J'ai toujours pris soin de mon père et j'espère qu'on lui laissera l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé", ajoute Meghan Markle dans son communiqué.Meghan remercie par ailleurs "tous ceux qui ont offert de généreux messages de soutien. Sachez combien Harry et moi sommes impatients de partager notre journée spéciale avec vous samedi".Le demi-frère de Meghan, Thomas Markle Jr, a souligné que son père allait "avoir le coeur brisé de ne pouvoir être avec Meg à Windsor et de ne pouvoir la conduire à l'autel", dans le tabloïd Daily Mirror. Lui-même n'a aps été invité au mariage, ce dont il s'est plaint dans la presse.(©AFP / 17 mai 2018 10h59)