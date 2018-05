Meghan Markle, une fashionista à l'épreuve des Windsor

Réputée pour son glamour et son élégance, Meghan Markle va faire souffler un vent de fraîcheur sur le dress code plutôt conservateur de la famille royale mais aussi dire adieu à une partie de sa liberté vestimentaire.Reverra-t-on jamais l'ancienne actrice américaine de 36 ans évoluer dans une paire de jeans déchirés, en mini-short ou arborer un profond décolleté, comme elle a pu le faire par le passé?Comme un avant-goût de ce qui l'attend, Meghan Markle s'est déjà retirée des réseaux sociaux, où elle apparaissait parfois sexy, parfois décoiffée, en femme de son temps... mais pas forcément comme une représentante de la maison de Windsor.Car en s'unissant au prince Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II, Meghan Markle épouse aussi une institution, la famille royale, dont les traditions séculaires organisent avec plus ou moins d'autorité la vie de ses membres, jusque dans leur manière de s'habiller."Le dress code royal est très traditionnel, en particulier lorsque les membres de la famille accomplissent leurs devoirs royaux", souligne Grant Harrold, ancien majordome de la famille royale, interrogé par l'AFP."Comme nous l'avons vu avec la duchesse de Cambridge (Kate, l'épouse du prince William, frère de Harry, ndlr), les chapeaux font partie du dress code royal et il est probable que nous verrons Meghan Markle en porter davantage".Mais pas seulement: l'Américaine devra s'habituer aux collants (couleur chair ou neutre), oublier les vernis excentriques et ne point porter de robe au-dessus du genou, détaille Grant Harrold.Le changement est d'ailleurs déjà perceptible. Très présente ces derniers mois au côté de Harry lors de visites officielles, elle fait montre d'une élégance raffinée mais sans excès: robes longues, cols roulés, manteaux classiques, couleurs passe-partout.Certains auront certes noté quelques accrocs à l'étiquette: ici une paire de jeans noirs, là des demi-jambes découvertes et sans bas... pas de quoi toutefois déclencher une révolution.Après tout, "Meg", comme l'appelle parfois Harry, n'est pas encore mariée et sans doute dispose-t-elle d'une période d'apprentissage pour parachever sa mue en duchesse, le titre qui devrait très probablement lui échoir, selon la presse britannique.Passionnée de mode, l'ancienne actrice a longtemps cultivé un look décontracté de Californienne, à l'aise en short et sandalettes, avant d'évoluer au contact notamment de la série "Suits: avocats sur mesure", dans laquelle elle jouait une assistante juridique.La garde-robe de la série, très business chic, est "magnifique", confiait-elle l'an dernier au site Outnet.com. "Cela m'a permis de découvrir les stylistes, de comprendre ce qui va bien avec mon corps".Son style favori au quotidien? Une "robe droite avec des chaussures plates et une veste courte", ou bien "une paire de jeans", avec un "haut sympa et un blazer".Côté inspiration, la jeune femme cite volontiers Emmanuelle Alt, rédactrice en chef de Vogue Paris, et l'actrice américaine Gwyneth Paltrow, deux figures influentes de la mode dont les tenues sont abondement copiées par les fashionistas.Meghan Markle, estime le Figaro Madame, c'est "un soupçon de Grace Kelly, une dose d'Alicia Keys, un zeste d'Amal Clooney, beaucoup de Kate Middleton"."Elle a un style moderne et tendance, tout en arborant une élégance classique", décrypte Christine Ross, rédactrice en chef du blog "Meghan's Mirror", consacré à la jeune femme et à sa garde-robe."Il est clair qu'elle apportera du changement, de l'énergie et de la jeunesse" à la famille royale, affirme-t-elle. "Elle est très différente des autres membres, en tant qu'Américaine, avec une éducation différente".Sa robe de mariée pourrait donner quelques indices quant à ce que réserve Meghan Markle - ou ce qui l'attend. Depuis des semaines, Londres bruisse de rumeurs sur son possible créateur: Burberry, Ralph & Russo, Victoria Beckham, Roland Mouret, Erdem, Alexander McQueen... Réponse le 19 mai, jour du mariage.(©AFP / 05 mai 2018 10h40)