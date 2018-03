Mélenchon dénonce "le corporatisme le plus noir" dans les médias

Paris - Jean-Luc Mélenchon a dénoncé dimanche "le corporatisme le plus noir" dans les médias et les mois de "bashing" auquel a selon lui été soumis son parti, La France insoumise, et ceux qu'elle défend."Nous, Les Insoumis, nous avons été soumis depuis septembre, chaque semaine, à un incident, un événement destiné à nous flétrir", a-t-il affirmé dans Dimanche en politique sur France3."Neuf milliardaires possèdent 90% des médias et sans qu'il y ait besoin de passer un coup de téléphone à un journaliste, le règne de l'autocensure existe partout", a poursuivi M. Mélenchon. "Je connais de l'intérieur les rédactions, parce que dans toutes les rédactions il y a des Insoumis", a-t-il par ailleurs affirmé.Jean-Luc Mélenchon a d'autre part annoncé qu'il devait être reçu par Emmanuel Macron le 12 avril pour lui parler de la pétition qu'il a initiée pour l'instauration d'un conseil de déontologie pour les médias.(©AFP / 11 mars 2018 16h32)