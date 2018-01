Melinda Gates investit dans un fonds créé par des femmes

New York - L'épouse du co-fondateur de Microsoft Bill Gates, Melinda, a investi dans un fonds de capital investissement co-fondé par des femmes, une rareté dans ce milieu encore archi-dominé par les hommes, qui a déjà levé plus de 300 millions de dollars.Aspect Ventures a été créé en 2014 par Theresia Gouw, ingénieure de formation, et Jennifer Fonstad, spécialiste de capital investissement, qui consiste à investir dans de jeunes sociétés non cotées.Selon les données du cabinet spécialisé Pitchbook, seules 11% des associés des sociétés de capital investissement aux Etats-Unis sont des femmes.Quant aux investissements, seuls 2,2% des sommes injectées par des fonds en 2017 sont allés à des sociétés créées uniquement par des femmes, selon la même source.Après avoir levé 150 millions de dollars pour un premier fonds en 2015, Aspect Ventures a annoncé mardi avoir réuni 181 millions de dollars pour le lancement de son second fonds.Parmi les investisseurs de ce nouveau fonds figurent Melinda Gates, pour un montant qui n'a pas été communiqué.Jusqu'ici, Aspect Ventures a déjà investi dans plusieurs sociétés co-fondées par des femmes, notamment Urbansitter (réseau de baby-sitters) ou The Muse (recherche d'emplois).(©AFP / 24 janvier 2018 04h35)