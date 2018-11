Mer d'Azov: Tusk "sûr" que les sanctions de l'UE contre la Russie seront reconduites

Buenos Aires - Le président du Conseil européen Donald Tusk s'est dit vendredi "sûr" que les sanctions de l'Union européenne contre la Russie seraient reconduites en décembre, après l'escalade déclenchée par Moscou en mer d'Azov."L'Europe est unie dans son soutien à la souveraineté de l'Ukraine", a-t-il dit lors d'un point presse peu avant le début officiel à Buenos Aires du sommet du G20."Je suis sûr que l'UE va reconduire les sanctions contre la Russie en décembre", a ajouté M. Tusk, qui durcit ainsi le ton.L'UE indiquait jusqu'ici que de nouvelles sanctions n'étaient pas à exclure.La prochaine réunion des ministres européens des Affaires étrangères est prévue pour décembre. Toutefois, d'éventuelles sanctions devraient être adoptées à l'unanimité, ce qui implique pour les Etats européens de surmonter leurs divergences quant à l'attitude à adopter face à Moscou.La nouvelle crise née de l'arraisonnement dimanche de trois navires ukrainiens promet d'être un thème majeur de la rencontre des dirigeants des vingt puissances mondiales en Argentine, vendredi et samedi, à laquelle participe le président russe Vladimir Poutine.Il s'agit de la première confrontation ouverte entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014 et l'éclatement d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre forces ukrainiennes et séparatistes prorusses qui a fait depuis plus de 10.000 morts.(©AFP / 30 novembre 2018 13h37)