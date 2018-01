Merkel: "Pour agir en Europe, il est capital d'avoir un gouvernement stable en Allemagne"

Paris - La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré vendredi à Paris que la stabilité gouvernementale allemande était indispensable pour faire avancer la construction européenne, alors que son délicat projet de coalition risque d'être compromis dimanche."Pour agir en Europe, il est capital d'avoir un gouvernement stable en Allemagne", a déclaré Mme Merkel lors d'une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron, alors qu'elle peine depuis des mois à trouver une coalition gouvernementale et que les délégués du parti social-démocrate SPD doivent se prononcer dimanche pour ou contre le projet d'alliance entre leur parti et la CDU de Mme Merkel."Ma ferveur européenne et ma conception d'une Europe forte ne dépendent pas de la décision d'autres partis politiques, après ces discussions exploratoires extrêmement approfondies, je forme le voeu que le congrès du SPD donnera le feu vert à l'ouverture de négociations de coalition. Je vois un large terrain d'entente, notamment en ce qui est de l'engagement européen et je suis convaincue que cela exige un gouvernement stable", a déclaré Mme Merkel.La chancelière peine à former une coalition pour un quatrième mandat, les législatives de septembre n'ayant dégagé aucune majorité évidente du fait de la percée de l'extrême droite (AfD) qui a encore accentué le morcellement de la chambre des députés.Après la tenue de pourparlers préliminaires début janvier, le SPD, la CDU de Mme Merkel et ses alliés bavarois de la CSU se sont mis d'accord sur un premier document de programme commun pour un éventuel futur gouvernement.Celui-ci doit être approuvé par les quelque 600 délégués sociaux-démocrates dimanche. Or, des fédérations régionales du parti et des figures du mouvement ont déjà signifié leur opposition à toute nouvelle grande coalition et au contenu du document.(©AFP / 19 janvier 2018 17h09)