Merkel appelle à faire cesser "le massacre" en Syrie

Berlin - La chancelière allemande Angela Merkel a appelé jeudi à faire cesser le "massacre" en cours en Syrie, en référence aux intenses bombardements par les forces du régime de la Ghouta orientale, un fief rebelle près de Damas."Nous voyons actuellement des évènements terribles en Syrie, le combat d'un régime contre sa population (...) des meurtres d'enfants, la destruction d'hôpitaux", a-t-elle dit à la tribune du Bundestag, la chambre des députés allemands."Nous devons tout faire pour que le massacre cesse (...) il faut lui opposer un +non+ clair. Cela exige de nous que nous nous efforcions de jouer un plus grand rôle", a-t-elle dit dans un discours présentant les positions de Berlin en vue d'un sommet de l'UE prévu vendredi.Mme Merkel a aussi appelé "les alliés du régime de (Bachar) al-Assad, en particulier l'Iran et la Russie" à agir, alors que plus de 300 personnes, dont près de 80 enfants, ont été tuées à la Ghouta orientale depuis dimanche.Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, doit s'entretenir avec son homologue russe Sergueï Lavrov sur ce sujet, a encore dit la chancelière allemande.Mercredi, Berlin avait estimé que Moscou et Téhéran avaient une responsabilité particulière en tant que parrain d'un cessez-le-feu à la Ghouta orientale négocié dans le cadre des pourparlers d'Astana.Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter, probablement jeudi, sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie pour permettre l'accès à la Ghouta orientale, selon la Suède qui a rédigé une proposition de texte en ce sens avec le Koweit.On ignore toutefois si la Russie, qui a réclamé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le sujet, entend faire usage de son droit de veto. Des diplomates ont dit espérer une simple abstention de Moscou sur le sujet.(©AFP / 22 février 2018 08h52)