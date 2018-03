Merkel, réélue chancelière, sera reçue vendredi par Macron

Paris - La chancelière allemande Angela Merkel, qui a prêté serment mercredi pour son quatrième mandat, sera reçue vendredi par Emmanuel Macron à l'Elysée, a annoncé la présidence française.Mme Merkel, réélue chancelière au terme de six mois de paralysie politique, sera reçue "vendredi en fin d'après-midi pour une séance de travail" avec le président français, a précisé l'Elysée.Angela Merkel a prêté serment après avoir été réélue mercredi matin chancelière pour un quatrième mandat qu'elle entame, affaiblie par six mois de négociations après les législatives de septembre 2017.Elle avait indiqué lundi qu'elle se rendrait à Paris pour "préparer le Conseil européen" des 22 et 23 mars et "apporter de la clarté sur ce qu'on considère comme la prochaine étape".Elle sera précédée à Paris dès mercredi soir par son nouveau ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, selon son homologue Jean-Yves Le Drian.M. Maas s'est dit "profondément convaincu que l'Europe a besoin d'une dynamique germano-française", selon des déclarations transmises mercredi par ses services.Paris et Berlin ont promis une impulsion commune pour relancer l'Union européenne, en pleine montée des populismes. Mais l'Allemagne, qui craint avant tout de payer les dettes de ses partenaires, n'a répondu que vaguement aux idées françaises de budget et de ministre des Finances de la zone euro."Nous travaillons au sein de l'UE au cadre financier pour les prochaines années, à la protection des bases de l'Etat de droit de l'Union et à d'autres réformes, au sujet desquelles la France a fait d'importantes propositions que nous allons devoir aborder rapidement", a ajouté M. Maas.(©AFP / 14 mars 2018 17h07)