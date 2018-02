Merkel va nommer son principal opposant dans le prochain gouvernement

Berlin - Angela Merkel a décidé de nommer ministre dans le prochain gouvernement son principal opposant au sein de son parti conservateur, dans l'espoir de calmer une fronde croissante de l'aile droite du mouvement, affirment samedi soir plusieurs médias.Jens Spahn, chef de file des contestataires du cap politique centriste de la chancelière et partisan d'un net virage à droite des démocrates-chrétiens de la CDU, doit prendre du galon et devenir ministre de la Santé.Angela Merkel a tranché et annoncera cette décision dimanche soir à l'issue d'une réunion des instances dirigeantes de son parti, affirment notamment les quotidiens Bild et Süddeutsche Zeitung, ainsi que l'agence de presse allemande DPA.Jens Spahn, 37 ans, était seulement secrétaire d'Etat dans le gouvernement sortant, aux Finances.Il s'est distingué depuis des mois par ses critiques à l'encontre de la politique migratoire pendant longtemps généreuse d'Angela Merkel, qui a abouti à l'arrivée de plus d'un million de demandeurs d'asile dans le pays.Il milite aussi pour un virage conservateur de la CDU sur les questions identitaires, afin de récupérer une partie des électeurs partis vers l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).Une stratégie rejetée par la chancelière, qui entend continuer à positionner le parti au centre de l'échiquier.Affaiblie par une victoire étriquée aux législatives de septembre, Angela Merkel doit affronter depuis plusieurs semaines des critiques d'une intensité inédite de l'aile droite de son parti, qui réclame d'avoir davantage voix au chapitre.Les contestataires attendaient en particulier de savoir si leur chef de file, Jens Spahn, aurait ou non droit à un poste ministériel.Angela Merkel a finalement accepté, à temps pour désamorcer les velléités de fronde lors d'un congrès de son parti prévu lundi à Berlin."Elle a par ce biais résolu deux problèmes, Spahn est casé avec un portefeuille de premier choix et l'aile droite ne peut plus prétendre que son porte-drapeau est laissé les mains vides", analyse le quotidien Bild.Dans le même temps, la chancelière peut espérer neutraliser son rival, qui sera tenu par le devoir de réserve et la loyauté exigée des ministres du gouvernement.Les cinq autres ministres CDU qu'Angela Merkel compte nommer lui sont tous fidèles.Ursula von der Leyen est ainsi appelée à conserver le portefeuille de la Défense, tandis que Peter Altmeier, longtemps bras droit d'Angela Merkel à la chancellerie et actuellement ministre des Finances par intérim, deviendra ministre de l'Economie, selon les médias allemands.Une autre proche de la chancelière, Julia Klöckner, doit hériter du ministère de l'Agriculture. Elle constitue un pont avec l'aile droite du parti pour avoir défendu la fermeté en matière d'immigration.Les conservateurs ont dû pour le reste céder de nombreux ministères aux sociaux-démocrates, à commencer par les deux plus prestigieux - Finances et Affaires étrangères - pour convaincre le SPD de gouverner avec eux.Cette alliance, la seule permettant de former une majorité à la chambre des députés suite aux législatives, doit encore être approuvée par les militants du SPD qui votent par référendum interne jusqu'à début mars.La CDU doit elle la valider lundi, ce qui, compte tenu du geste effectué par la chancelière à l'adresse de ses critiques en interne, apparaît désormais comme une formalité.(©AFP / 24 février 2018 22h57)