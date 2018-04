Mersen prend 49% d'une start-up spécialisée dans les semi-conducteurs

MERSEN

Paris (France) - Le groupe Mersen, spécialisé dans les produits en graphite et les spécialités électriques, a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour une prise de participation de 49% dans la start-up lyonnaise Caly Technologies, spécialisée dans la conception de semi-conducteurs en carbure de silicium.Caly Technologies dispose également d'une "forte expertise dans les fonctions de protection électrique", ajoute dans un communiqué Mersen, qui développe déjà une gamme de produits dans la protection électrique.L'objectif de cet investissement est de proposer des produits innovants pour les marchés de la distribution électrique et de l'électronique de puissance, explique Mersen. Le groupe ne donne pas le montant de l'investissement, mais indique qu'il n'est "pas significatif".Les deux entreprises collaboraient déjà depuis plusieurs années et ont breveté conjointement des développements technologiques.sbo/as/az(©AFP / 11 avril 2018 16h37)