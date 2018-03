Metall Zug a vu sa rentabilité plombée par les investissements en 2017

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Metall Zug a essuyé l'an dernier un tassement marqué de sa rentabilité, que le groupe attribue à des investissements dans la numérisation de ses processus et de ses produits, ainsi qu'à la rénovation de son site de production zougois pour appareils ménagers. Des frais ont également été engagés dans la restructuration de l'unité à la désinfection et à la stérilisation de matériel médical Belimed, ainsi que dans celle d'usinage de câbles Schleuniger, expose jeudi le compte-rendu d'activités.Le conseil d'administration proposera nonobstant aux actionnaires un dividende inchangé au titre de 2017, de 7,00 CHF par nominative de série A et de 70,00 CHF par nominative de série B.Le chiffre d'affaires est demeuré pratiquement stable sur un an à 959,2 mio CHF, mais l'excédent d'exploitation (Ebit) a plongé de plus de 40% à 53,0 mio CHF. Hors exceptionnels, le tassement de la rentabilité opérationnelle aurait été ramené à 17%, assure la société zougoise, qui calcule un Ebit ajusté de 73,8 mio CHF. Le bénéfice net a été élagué d'un bon cinquième à 67,7 mio CHF.La performance financière, même ajustée, douche les attentes des analystes consultés par AWP, qui articulaient en moyenne un Ebit de 75,4 mio CHF pour un bénéfice net de 76,1 mio CHF.La direction prévient d'ores et déjà que l'année 2018 constituera un nouvel exercice "de transition", marqué de surcroît par des incertitudes sur l'évolution des changes et un environnement concurrentiel exigeant. La consolidation du fabricant de dispositifs médicaux Haag-Streit, dans lequel Metall Zug s'est offert une majorité de contrôle le mois dernier, doit néanmoins permettre au groupe de retrouver la voie de la croissance et l'excédent d'exploitation ajusté doit retrouver des couleurs.jh/rp(AWP / 22.03.2018 07h30)