Mettler-Toledo a augmenté ses ventes au 4e trimestre, net recul du bénéfice

Zurich (awp) - Le fabricant américano-suisse d'instruments de précision Mettler-Toledo a augmenté ses ventes au 4e trimestre 2017. En raison cependant d'une provision élevée pour les impôts, le bénéfice a nettement reculé.Les recettes ont progressé de 10% à 778,06 mio USD, a précisé jeudi soir l'entreprise basée à Greifensee/ZH et à Columbus/Ohio. En monnaies locales, l'augmentation est de 6%. Les ventes dans la région Amériques ont augmenté de 9% en monnaies locales. En Europe, elles ont progressé de 15 et en Asie/Reste du monde de 7%.Le bénéfice net a chuté à 77,0 mio USD contre 137,8 mio USD un an plus tôt à pareille époque. Des provisions pour impôts de près de 116,9 mio USD ont été constituées, contre seulement 43,5 mio USD au 4e trimestre 2016.Le bénéfice par action a baissé à 2,93 (5,17) USD. Non-GAAP, le bénéfice par action est de 5,97 USD, en hausse de 13% sur un an. La provision pour les impôts a pesé pour 2,74 USD.Pour 2018, le groupe d'attend à une nouvelle croissance du chiffre d'affaires d'environ 6% en monnaies locales et à un bénéfice net par action entre 19,95 et 20,15 USD.yr/rp(AWP / 08.02.2018 22h52)