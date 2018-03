Meurtre d'une octogénaire à Paris: la piste antisémite "plausible" (Le Drian)

Jérusalem - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a fait part de son émotion lundi à Jérusalem après le meurtre d'une octogénaire survivante de la Shoah à Paris, jugeant la piste antisémite "plausible"."J'ai eu un moment d'émotion quand je quittais la visite très émouvante de Yad Vashem (mémorial de la Shoah à Jérusalem, ndlr) et j'ai appris qu'une rescapée de la Shoah avait été assassinée à Paris", a-t-il déclaré au début de son entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu."On ne peut pas dire à cette heure les raisons qui ont provoqué cet assassinat, mais l'hypothèse d'un crime antisémite est plausible. Cela nous rappelle le caractère fondamental et permanent (du) combat" contre l'antisémitisme, a-t-il ajouté.Deux hommes ont été placés en garde à vue après la découverte vendredi du corps de l'octogénaire juive dans l'incendie de son appartement à Paris.Deux départs de feu ont été constatés par les secours dans l'appartement où la victime de 85 ans vivait seule.Selon une source proche du dossier, une première autopsie a permis de révéler l'existence de traces de coups de couteau sur le corps de la victime.Le mobile du meurtre reste pour l'heure inconnu. Interrogées dimanche, les autorités judiciaires de Paris ont dit n'écarter aucune hypothèse".La victime, Mireille K., était "de confession juive", a souligné dimanche soir dans un communiqué le Service de protection de la communauté juive (SPCJ), service de sécurité communautaire qui oeuvre en lien étroit avec la police. C'était "une rescapée de la rafle du Vel d'Hiv" de juillet 1942, la plus grande arrestation de Juifs réalisée en France lors de la Seconde Guerre mondiale, a précisé sur sa page Facebook le député Meyer Habib, représentant notamment des Français d'Israël.Le Premier ministre israélien a salué la "position des gouvernements et présidents français successifs, dont Emmanuel Macron", face à l'antisémitisme. "Elle est courageuse, claire et juste", a-t-il dit.(©AFP / 26 mars 2018 14h48)