GAUMONT

Paris - Vingt-deux ans après la mort de Sophie Toscan du Plantier en Irlande, la plus haute juridiction judiciaire française a validé mercredi le renvoi aux assises du meurtrier présumé, le Britannique Ian Bailey, que Dublin a jusqu'ici refusé d'extrader.Le journaliste de 60 ans, qui a toujours contesté être l'auteur du crime, avait été renvoyé le 27 juillet 2016 devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre de l'épouse du producteur de cinéma et ancien patron de la société Gaumont Daniel Toscan du Plantier, lui-même mort en 2003.Ce Britannique avait contesté ce renvoi devant la cour d'appel, qui l'avait confirmé le 1er février, puis devant la Cour de cassation.Mercredi, la plus haute juridiction judiciaire a rejeté ce pourvoi, a appris jeudi l'AFP de source proche du dossier."Nous allons contester cette décision auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme", a annoncé à l'AFP Dominique Tricaud, l'avocat du suspect, soulignant que ce dernier n'a pas eu accès au dossier d'instruction. "On ne peut que déplorer que la Cour de cassation, qui a longtemps été le rempart des libertés fondamentales, le soit de moins en moins", a-t-il ajouté."C'est une étape très importante qui ouvre la voie à un procès d'assises dont on espère qu'il sera audiencé le plus rapidement possible. Même s'il devrait se dérouler en l'absence de l'accusé, ce qui est frustrant, notre intérêt est que l'affaire soit enfin élucidée", a réagi Alain Spilliaert, l'avocat des proches de Sophie Toscan du Plantier.Jusqu'ici, la justice irlandaise a refusé d'exécuter les deux mandats d'arrêt délivrés par les autorités françaises à l'encontre de M. Bailey en 2010 et 2016, invoquant l'absence de réciprocité entre l'Irlande et la France en matière d'extradition.Sophie Toscan du Plantier avait été retrouvée morte au matin du 23 décembre 1996 en contrebas de sa maison isolée de Schull, un village de la côte sud-ouest de l'Irlande où elle était venue passer quelques jours avant Noël. Cette femme de 39 ans avait été frappée à la tête à coups de parpaing.Ian Bailey, un journaliste pigiste résidant à quelques kilomètres de là, avait rapidement fait figure de suspect. Interpellé à plusieurs reprises par la police irlandaise, il n'a toutefois jamais été inculpé en Irlande.Dans le pourvoi qu'il avait formé, Ian Bailey contestait notamment la capacité de la justice française à le poursuivre et à le juger, les magistrats irlandais ayant considéré que les preuves étaient insuffisantes pour procéder à sa mise en accusation.L'état du corps de Sophie Toscan du Plantier, resté dehors recouvert d'une simple bâche pendant 36 heures avant l'arrivée du médecin légiste, n'avait en effet pas permis de relever un éventuel ADN étranger."Bien qu'aucune preuve matérielle ne puisse être avancée (...), le faisceau d'indices entourant Ian Bailey constitue des charges suffisantes", avait estimé le parquet général de la cour d'appel dans ses réquisitions de mai 2017.Le ministère public mettait en avant plusieurs faits troublants : le journaliste portait des égratignures au visage et aux mains, avait évoqué dans ses articles des éléments de l'enquête, notamment sur l'arme du crime, censés n'être connus que du meurtrier et des policiers, et assuré ne pas connaître la victime alors que plusieurs éléments ont démontré le contraire.nal/jk/bds(©AFP / 03 mai 2018 16h21)