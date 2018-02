Mexique: 13 morts dans l'accident d'hélicoptère d'un ministre

Treize personnes ont été tuées dans l'accident d'hélicoptère du ministre mexicain de l'Intérieur, Alfonso Navarrete, lui-même sain et sauf, qui se rendait sur la zone touchée par le séisme de vendredi, ont annoncé samedi les autorités judiciaires locales."Nous avons récupéré sur place les corps de 12 personnes: 5 femmes, 4 hommes, deux petites filles et un petit garçon. Une autre personne est décédée à l'hôpital de Jamiltepec" et quinze autres ont été blessées, selon les autorités judiciaires de l'Etat de Oaxaca (sud), où s'est produit l'accident vendredi soir.Le ministre voyageait en compagnie du gouverneur de l'Etat d'Oaxaca, Alejandro Murat, et de plusieurs fonctionnaires vers la ville de Pinotepa de San Luis, à environ 600 km au sud de Mexico, dans une zone frappée quelques heures plus tôt par un puissant séisme."Le ministre Naverrete et le gouverneur Alejandro Murat ainsi que l'équipage sont sains et saufs", a tweeté en fin de soirée le président mexicain Enrique Peña Nieto. "Malheureusement, plusieurs personnes au sol ont perdu la vie et d'autres sont blessées", a ajouté le président, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes.Alfonso Navarrete a déclaré à la chaîne Televisa que le pilote de l'hélicoptère militaire avait perdu le contrôle de l'appareil à environ 40 mètres du sol.Les images obtenues par l'AFP montrent un hélicoptère militaire renversé sur le côté, et une camionnette écrasée sous lui. Des chaises en plastique apparaissent renversées à proximité.Le ministre et ses accompagnateurs se dirigeaient vers le lieu d'un séisme de magnitude 7,2 qui a frappé vendredi l'Etat d'Oaxaca. Fortement ressenti dans la capitale, le tremblement de terre n'a fait ni victimes, ni dégâts importants, selon les premières informations données par les autorités.(©AFP / 17 février 2018 17h26)