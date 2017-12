Mexique: 2017, année la plus violente en 20 ans

L'année 2017 a été la plus violente des vingt dernières années au Mexique avec 23.101 homicides enregistrés à fin novembre, selon des chiffres officiels publiés vendredi.Il s'agit du nombre d'homicides le plus élevé qu'a connu le pays depuis que les statistiques ont été mises en place par les autorités il y a deux décennies.Le chiffre à la fin novembre dépasse le bilan de 2011, jusqu'alors considérée comme l'année la plus violente avec 22.409 homicides recensés.Pour le seul mois de novembre, 2.212 meurtres ont été enregistrés au Mexique. Au mois d'octobre, le chiffre record de 2.380 meurtres avait été atteint.Des zones jusqu'alors épargnées par les affrontements entre cartels, tel que l'Etat de Basse-Californie du Sud (nord-ouest), très apprécié des touristes étrangers, ont connu cette année une vague de violences sans précédent.Depuis le lancement par le président Felipe Calderon (2006-2012) de sa guerre contre le narcotrafic à l'aide de l'armée, la violence s'est considérablement accrue au Mexique.L'offensive militaire de l'Etat mexicain a permis l'arrestation de plusieurs chefs de cartels de drogue, mais elle a également abouti à fragmenter les groupes criminels et ainsi multiplier les violences dans le pays, estiment les experts.(©AFP / 23 décembre 2017 07h49)