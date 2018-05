Mexique: découverte de deux cadavres correspondant à ceux d'un Allemand et un Polonais

Tuxtla Gutiérrez (Mexique) - Les autorités mexicaines ont découvert dans un ravin de l'Etat du Chiapas deux cadavres qui pourraient être ceux de deux cyclistes, un Allemand et un Polonais, portés disparus depuis quelques jours, a indiqué vendredi le parquet.L'hypothèse privilégiée est que les deux hommes, qui roulaient ensemble, auraient "perdu le contrôle" de leurs vélos et "sont tombés dans un ravin" alors qu'ils se trouvaient sur une route reliant San Cristóbal a Ocosingo, au Chiapas, a indiqué le procureur du district de Selva dans le Chiapas (sud), Arturo Lievano Flores, sur Radio Formula."C'est un endroit très accidenté, c'est une route très étroite proche d'un ravin profond d'environ 200 mètres. Faire du vélo à cet endroit est très risqué", a-t-il ajouté.Les deux victimes seraient un Polonais, Krzysztof Chmielewski, et un Allemand, Holger Hagenbusch, connus pour aimer voyager à vélo à travers le monde.Le premier corps trouvé dans le ravin pourrait être celui du cycliste polonais. Le second semble correspondre aux éléments communiqués par l'ambassade allemande, a indiqué vendredi le procureur.Les autorités mexicaines effectueront des prélèvements d'ADN sur les corps afin de les identifier formellement.Le premier corps découvert était dans un état de décomposition avancé. Selon le médecin légiste, de nombreuses fractures sur le corps et la tête ont été trouvées alors qu'il n'a relevé aucune lésion pouvant laisser penser qu'il s'agirait d'un meurtre.L'annonce de la disparition du cycliste allemand s'était propagée le 29 avril sur Facebook après que son frère avait envoyé un appel à l'aide sur lequel figurait la dernière photo du cycliste, un homme de grande taille portant une longue barbe blonde.(©AFP / 05 mai 2018 02h44)