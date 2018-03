Mexique: des femmes contre les féminicides à Ciudad Juarez

Une vingtaine de femmes, mères de filles assassinées ou disparues, ont manifesté mercredi à Ciudad Juarez, une ville du nord du Mexique frontalière des Etats-Unis, tristement célèbre pour ses milliers de féminicides depuis des années.La manifestation s'est tenue sur l'un des ponts qui mènent à la ville voisine, aux Etats-Unis, d'El Paso, au Texas, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, célébrée jeudi.Les manifestantes ont porté une croix à l'entrée du pont avant de se rendre dans un champ de coton où huit corps de jeunes femmes assassinées avaient été découverts.Les manifestantes ont dénoncé le fait que plus de 30 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année dans l'Etat de Chihuahua, dont 15 dans la seule ville de Ciudad Juárez. La ville compte plus de 1.100 féminicides --meurtre d'une femme motivé par le fait qu'elle est une femme-- depuis l'année 2000.Au début des années 1990, Ciudad Juarez avait acquis le surnom de "capitale mondiale du crime", notamment contre les femmes, avec plus de 1.500 féminicides, selon les estimations de diverses ONG.Il s'agissait le plus souvent de jeunes femmes pauvres, travaillant dans les nombreuses usines d'assemblage que compte cette ville, où les grandes entreprises viennent chercher une main d'oeuvre bon marché à proximité des Etats-Unis.Les corps étaient souvent abandonnés dans le désert. D'autres femmes étaient simplement portées disparues.Le Mexique recense 7,5 affaires de ce type quotidiennement, selon les chiffres de l'ONU et du gouvernement.La vague de meurtres de femmes est en hausse depuis 2016 dans ce pays, selon l'ONU.En 2016, on comptait au Mexique 2.746 féminicides, contre 2.324 en 2015. Les chiffres officiels de 2017 ne sont pas encore disponibles, mais certaines estimations font état de 1.966 cas.(©AFP / 08 mars 2018 09h28)