Mexique: le consulat américain de Guadalajara visé par une attaque à l'explosif

Un engin explosif a visé dans la nuit de vendredi à samedi le consulat américain de Guadalajara, à l'ouest du Mexique, sans faire de victime et provoquant des dégâts légers, ont indiqué les autorités locales.L'explosion a eu lieu quelques heures avant l'investiture à Mexico du nouveau président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador en présence du vice-président américain, Mike Pence, et de Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump.Les "investigations sont menées par les autorités fédérales" a annoncé le parquet local sur Twitter.Selon des images de vidéosurveillance, un individu a déposé la charge explosive avant de s'éloigner en courant, a précisé une source au sein du parquet local.L'explosion a provoqué un trou de 40 centimètres dans le mur qui entoure le jardin du consulat.Trois goupilles de grenades à fragmentation auraient été découvertes sur les lieux de l'explosion, selon cette même source.Dans une vidéo qui a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, un individu avertissait d'une attaque contre le bâtiment de la part du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, l'une des principales cibles des opérations anti-drogue américaines.Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, dont le fief est situé dans cet Etat de Jalisco (ouest), a connu une ascension fulgurante au cours des dernières années pour devenir l'un des plus puissants du Mexique.(©AFP / (02 décembre 2018 00h46)