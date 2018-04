Mexique: retour au profit pour Pemex au premier trimestre 2018

Mexico - Le géant pétrolier mexicain Pemex a dégagé un profit au premier trimestre de l'année 2018, malgré une baisse de la production, a indiqué la compagnie.De janvier à mars, la compagnie a enregistré un bénéfice net de 6,2 milliards de dollars, après une perte de 18 milliards de dollars au cours des trois derniers mois de 2017.Rapporté à la même période l'an dernier, la hausse du bénéfice au premier trimestre est de 29 pour cent.Selon la compagnie, les efforts pour réduire les coûts commencent à porter leurs fruits.Les dépenses en production, distribution, management et vente "restent stables, grâce à la gestion rigoureuse mise en place par la compagnie",souligne le communiqué.L'appréciation du peso face au dollar et la hausse des prix du brut expliquent également ce retour au profit.La production de brut a cependant chuté de 6,3%.L'entreprise qui produisait 3,4 millions de barils par jour en 2004 a vu sa production progressivement chuter à 1,9 million de barils quotidiens.Le gouvernement a cherché à renverser la tendance en ouvrant le marché au secteur privé, après une réforme historique lancée en 2014 mettant fin à un monopole d'Etat de 70 années.Pemex, dont les revenus génèrent 16% des ressources de l'Etat mexicain, a perdu 17,9 milliards de dollars en 2017.La compagnie signale qu'elle subit des vols croissants de carburants par des groupes criminels."Le Mexique connaît une augmentation des activités délictuelles, principalement du fait de divers groupes de délinquance organisée, dont le narcotrafic", indique le communiqué.Certains de ces groupes attaquent "les installations et les produits de Pemex". Ces actes délictueux peuvent "avoir un impact négatif sur la situation financière et les résultats", prévient la compagnie.En 2017, l'entreprise a enregistré une perte de 17,9 milliards de dollars.(©AFP / 28 avril 2018 09h08)