Mexique: un journaliste battu à mort à la frontière avec les Etats-Unis (parquet)

Ciudad Victoria (Mexique) - Un journaliste mexicain a été "battu à mort" dans l'Etat de Tamaulipas, à la frontière avec les Etats-Unis, a annoncé mardi le parquet, portant le bilan à au moins cinq reporters tués au Mexique cette année.Héctor Gonzalez Antonio était "correspondant du journal national Excelsior" et collaborait avec des "médias locaux", selon le parquet.Marié et père de deux enfants, ce journaliste âgé d'une quarantaine d'années avait disparu depuis plusieurs jours, selon un collaborateur de l'AFP et ami du reporter.Héctor Gonzalez Antonio travaillait depuis huit ans pour le quotidien Excelsior après avoir travaillé au quotidien Expreso et pour la chaîne Televisa.Mi-mai, un autre journaliste, Juan Carlos Huerta, avait été tué à la sortie de son domicile dans l'Etat de Tabasco (sud-est).La semaine dernière, une journaliste du Financiero, Alicia Diaz Gonzalez, avait été retrouvée morte à son domicile de Monterrey (nord), présentant des traces de coups, sans que l'on sache toutefois si cette agression était liée à son activité de reporter.Plus de 100 journalistes ont été tués au Mexique depuis 2000, selon les associations de défense de la liberté d'expression, dans un pays considéré comme un des plus dangereux pour exercer cette profession.En 2017, au moins 11 d'entre eux ont été tués au Mexique, selon les ONG Reporters sans frontière et Articulo 19.(©AFP / 29 mai 2018 20h43)