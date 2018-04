Meyer Burger confie la production de ses modules SWCT à Mondragon Assembly

Zurich (awp) - L'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger a annoncé vendredi la signature d'un accord de coopération avec Mondragon Assembly, le bras industriel de la coopérative basque Mondragon. La collaboration concerne le développement de modules et l'externalisation de la production des équipements dotés de la technologie Smart Wire Connection (SWCT), précise le groupe bernois dans un communiqué."Avec son expertise dans l'intégration et la production contractuelle, Mondragon est idéalement positionné comme partenaire d'externalisation pour la fabrication d'équipements équipés de la technologie SWCT", indique Meyer Burger, en référence au réseau international de production du conglomérat espagnol et à sa chaîne d'approvisionnement établie.Selon les termes de l'accord, Mondragon débutera la production des équipements SWCT pour Meyer Burger "au plus tard d'ici la fin du 4e trimestre 2018". Dès lors, le groupe bernois cessera la fabrication de ces modules sur son site de Thoune, mais continuera d'y assurer les activités de recherche et développement (R&D) ainsi que de marketing."En externalisant la production de nos équipements SWCT à Mondragon, nous pourrons bénéficier de leur structure de production flexible et compétitive en termes de coûts", a assuré Daniel Lippuner, directeur des opérations (COO) de Meyer Burger, cité dans le communiqué.buc/jh(AWP / 27.04.2018 07h34)