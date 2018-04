Meyer Burger décroche des commandes pour 16 millions de francs en Asie

Zurich (awp) - L'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger se félicite jeudi du renouvellement et de l'extension de commandes par un client asiatique non spécifié, pour un montant de quelque 16 millions de francs. Le groupe bernois prévoit de commencer la livraison des installations d'enduction pour cellules solaires sur des sites en Malaisie et en Chine au troisième trimestre.La comptabilisation de cette commande est agendée sur les trois derniers mois de cette année.jh/fr(AWP / 26.04.2018 07h30)