Meyer Burger décroche un contrat auprès de REC Group à Singapour

Zurich (awp) - Meyer Burger a obtenu une commande d'un montant non précisé portant sur sa nouvelle technologie SmartWire Connection, qui sera livrée au groupe singapourien REC. Ce dernier est présenté comme le propriétaire de la plus grande marque de panneaux solaires en Europe, indique lundi l'équipementier de l'industrie photovoltaïque.La livraison et l'installation sont prévues pour le deuxième trimestre 2018, dans une usine de production à Singapour.Développée par Meyer Burger, la technologie SmartWire Connection augmente la production d'énergie des modules solaires au-delà des limites des systèmes traditionnels, précise le groupe bernois dans son communiqué.fr/jh(AWP / 12.02.2018 07h31)