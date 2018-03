Meyer Burger pénalisé par une série de charges exceptionnelles en 2017

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger a vu sa rentabilité pénalisée par un nombre élevé de charges exceptionnelles en 2017. Bien que le groupe ait terminé l'année dans le rouge, il a réduit sa perte nette comparé à l'année dernière. La direction s'attend également à une accélération des ventes sur l'exercice en cours.Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est fixé en négatif à 19,3 mio CHF, après une perte opérationnelle de 44,4 mio en 2016, a précisé Meyer Burger dans un communiqué. Un total de 31,7 mio d'amortissements et de dépréciations ont pesé sur ce chiffre clé, qui serait ressorti en positif de 14,8 mio hors ces charges exceptionnelles.La marge d'exploitation, qui mesure le rapport entre les recettes et le résultat d'exploitation, a également bu la tasse, reculant de 5,7 points à 4,1%.Le groupe thounois a bouclé l'exercice écoulé sur une importante perte nette de 79,3 mio CHF, moins cependant que les -97,1 mio enregistrés en 2016, mais plus que les -72,7 mio attendus par les analystes. Meyer Burger a comptabilisé une charge exceptionnelle de 18,2 mio relative à la cession en décembre dernier de certaines activités à Thermocompact Group.La restructuration des activités sur le site thounois s'est quant à elle soldée par des charges totales de 30,6 mio CHF, qui ont également impacté le résultat net. Hors les différentes dépenses exceptionnelles, la perte nette serait ressortie à seulement -3,1 mio.Les recettes avaient déjà été dévoilées en janvier et ont été confirmées à 473,3 mio CHF, en hausse de 4,4%.Pour cette année, la direction a indiqué que les mois de janvier et février ont démarré doucement en matière de nouvelles commandes qui ont totalisé 36,2 mio CHF. La conclusion de nouveaux contrats devrait cependant accélérer dans le courant de l'exercice et le chiffre d'affaires s'établir en 2018 entre 450 mio et 500 mio CHF. La marge opérationnelle brute (Ebitda) est quant à elle attendue à environ 10%, contre 2,6% en 2017.al/rp(AWP / 22.03.2018 07h30)