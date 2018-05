Meyer Burger va collaborer avec Panasonic dans les cellules haute performance

Zurich (awp) - Le groupe technologique Meyer Burger a signé avec le conglomérat japonais Panasonic un accord portant sur l'installation et l'évaluation accélérée de sa technologie Smart Wire Connection (SWCT) pour la fabrication de cellules photovoltaïques innovantes haute performance HIT. Le communiqué diffusé lundi soir ne fait mention d'aucun détail financier.La livraison et l'installation de la technologie SWCT devrait advenir au cours du trimestre en cours sur le site de recherche et développement (R&D) de Panasonic à Osaka, et est "la première étape vers un déploiement de la technologie SmartWire Connection vers d'autres sites de production", se félicite le fournisseur bernois de l'industrie solaire.buc/rp(AWP / 28.05.2018 20h00)