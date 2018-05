Meyer Burger vend ses activités Solar Systems à Patrick Hofer-Noser

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Meyer Burger transfère sa division Energy Systems dans une entité nouvellement créée, 3S Solar Plus, qui sera vendue à Patrick Hofer-Noser, un ex-responsable de la société. La décision intervient dans le cadre d'un programme d'optimisation annoncé en novembre dernier, a indiqué le groupe thounois lundi.Au cours des derniers mois, différentes options ont été évaluées pour ces activités solaires, principalement orientées sur le marché suisse. La décision permet de trouver une solution locale pour les produits MegaSlate, qui regroupent des systèmes de toits et de façades, ainsi que pour les 32 employés.Patrick Hofer Noser est un spécialiste de l'industrie solaire. Il a été l'un des membres fondateurs, puis le directeur général de 3S Industries, qui a été ensuite fusionné avec Meyer Burger en 2010. Il a par la suite occupé différentes fonctions avant de quitter l'entreprise en décembre 2017.La vente se soldera par une perte dans un montant en million à un chiffre, qui inclut un écart d'acquisition.La transaction devrait être finalisée au cours du semestre en cours. Les détails financiers ne seront pas dévoilés.Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) estiment que la vente est pertinente, dans la mesure où Solar Sytems ne faisait pas partie du coeur des activités de la société. Meyer Burger a poursuivi l'assainissement de son portefeuille de produits, résument-ils.Vontobel note pour sa part que la cession n'est pas une surprise et n'aura pas d'impact sur la valorisation.Vers 11h00, le titre Meyer Burger prenait 1,0% à 1,18 francs, tandis que le SPI progressait de 0,12%.ol/tn(AWP / 14.05.2018 12h00)