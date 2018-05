Michel Combes devient PDG de Sprint

SPRINT

ALTICE

VERIZON COMMUNICATIONS

AT&T CORPORATION

New York - L'ancien directeur général du groupe de télécoms et médias Altice, Michel Combes, a été nommé mercredi PDG de l'opérateur américain Sprint qui s'apprête à fusionner avec T-Mobile aux Etats-Unis.M. Combes va succéder à Marcelo Claure qui va devenir président exécutif, précise un communiqué de l'opérateur."Dans leurs nouveaux rôles, (MM.) Claure et Combes vont collaborer sur l'exécution de la stratégie de Sprint et sur la fusion envisagée avec T-Mobile. Claure, qui était PDG de Sprint depuis 2014, continuera à faire partie de l'équipe dirigeante de Sprint. La transition aura lieu d'ici le 31 mai", indique le communiqué.M. Combes avait démissionné d'Altice en novembre dernier à la suite d'une reprise en main du groupe par son fondateur Patrick Drahi qui a organisé la séparation de ses activités américaines et européennes en deux entreprises: Altice USA et Altice Europe.Il avait alors rejoint Sprint, le 4e opérateur mobile américain en tant que directeur financier et président, ce qui traditionnellement aux Etats-Unis correspond au "numéro 2".Sprint et T-Mobile, le 3e opérateur, ont annoncé dimanche qu'ils entendaient fusionner pour mieux rivaliser avec les deux premiers opérateurs, Verizon et AT&T, et développer un réseau 5G aux Etats-Unis.Cette fusion doit toutefois encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence américaines.jld/lo/nth(©AFP / 02 mai 2018 20h50)