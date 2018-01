Michel Combes passe chez l'opérateur américain Sprint après son départ d'Altice

ALTICE

SPRINT

New York - Le Français Michel Combes passe chez l'opérateur téléphonique américain Sprint moins de deux mois après son départ surprise de la tête d'Altice, l'empire des médias et télécoms du magnat franco-israélien Patrick Drahi, a annoncé jeudi Sprint.M. Combes va devenir directeur financier de Sprint à compter du 6 janvier et sera également nommé au conseil d'administration à une date ultérieure, précise dans un communiqué le quatrième opérateur téléphonique américain dont l'actionnaire principal est le milliardaire japonais Masayoshi Son.lo/jld/tes(©AFP / 04 janvier 2018 14h47)