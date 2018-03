Microsoft va créer en Suisse deux centres de données pour le Cloud

Wallisellen ZH (awp/ats) - Microsoft étend son infrastructure "cloud" pour les clients professionnels en Europe. La multinationale américaine a l'intention de créer deux centres de données, dans les cantons de Genève et de Zurich, qui devraient être opérationnels dès 2019.Microsoft projette d'offrir des services cloud aux entreprises, administrations publiques et organisations non gouvernementales à partir de centres de données localisés dans les cantons de Genève et de Zurich, indique la filiale helvétique du géant américain dans un communiqué publié mercredi. Ces annonces interviennent à l'occasion du Tech Summit qui se tient à Paris jusqu'à jeudi."Nous voulons être le premier fournisseur mondial à proposer des services cloud d'entreprise à partir de datacenters suisses", déclare Marianne Janik, directrice générale de Microsoft Suisse, citée dans le communiqué. L'entreprise souligne contribuer ainsi à la transformation numérique telle qu'elle est définie dans notre engagement envers le pays.L'option de stockage des données dans les "régions cloud" basées dans les cantons de Genève et Zurich ajoute une nouvelle couche de contrôle. Elle aide aussi les clients à se conformer aux exigences réglementaires, précise la société de Redmond (Washington).Les services qui seront offerts - dont Azure et Office 365 - s'adressent en particulier aux clients traitant des données sensibles, à l'instar du secteur financier. Microsoft explique travailler depuis plusieurs années avec les institutions financières et les autorités de surveillance en Suisse.Mercredi, le géant informatique américain a inauguré quatre "datacenters" en France. Ceux-ci viennent compléter l'offre en Europe, qui s'articule désormais autour de deux très gros centres européens de données en Irlande et aux Pays-Bas, complétés par des centres nationaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.ats/rp(AWP / 14.03.2018 13h50)