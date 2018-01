Microsoft va installer 4 centres de données en France

MICROSOFT

Paris - Le groupe américain Microsoft va installer 4 centres de données dans l'Hexagone afin d'offrir à ses entreprises clientes "la possibilité de stocker leur données en France", a annoncé mardi à l'AFP le président de Microsoft France, Carlo Purassanta."Il s'agit d'une demande forte de nos clients, beaucoup ont une préférence pour avoir les infrastructures (de +cloud+, pour l'informatique dématérialisée en ligne NDLR) et leurs données sur le territoire", a expliqué M. Purassanta.Le montant de ces investissements n'a pas été précisé par le groupe.Avec ces centres, dont trois seront installés en région parisienne et le dernier à Marseille, la France devient le 4e pays européen, après l'Irlande, les Pays-Bas et l'Allemagne, où Microsoft installe des infrastructure de cloud.Les centres seront ouverts d'ici la fin du trimestre, a précisé le groupe dans un communiqué."Les entreprises qui n'avaient pas encore franchi le pas (de l'utilisation du cloud, NDLR) sont celles qui attendaient l'arrivée de centres de données en France. Nous avons déjà plusieurs milliers d'inscriptions pour ces centres", s'est félicité Carlo Purassanta.Le groupe américain, qui a ouvert il y a un an sa "AI Factory" à Station F, qui accueille une demi-douzaine de jeunes entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, a par ailleurs annoncé son élargissement avec l'arrivée de 6 nouvelles start-ups.Microsoft va également ouvrir une école dédiée à l'intelligence artificielle, dans son siège français installé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), "pour accompagner des publics éloignés de l'emploi vers des métiers d'avenir", en partenariat avec l'école Simplon concernant les programmes, précise le groupe dans son communiqué."La France a un véritable écosystème numérique et désormais plus spécifiquement dans l'intelligence artificielle. Notre présence à Station F a pour objectif de pousser l'intelligence artificielle dans le monde des start-ups", a expliqué M Purassanta.els/soe/psb(©AFP / 23 janvier 2018 08h30)