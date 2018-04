Microsoft voit ses résultats une nouvelle fois portés par le "cloud"

MICROSOFT

San Francisco - Le groupe informatique Microsoft a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés notamment par l'informatique dématérialisée, le "cloud", mais cela n'a pas déclenché l'enthousiasme des investisseurs à la Bourse.Pour le troisième trimestre de son exercice décalé, le groupe a dégagé un bénéfice net en hausse de 35% à 7,4 milliards de dollars. Ajusté de certains éléments exceptionnels et rapporté par action, la référence en Amérique du Nord, le bénéfice ressort à 95 cents, dix cents au-dessus des attentes des analystes.Le chiffre d'affaires est ressorti à 26,8 milliards en hausse de 16%, là aussi meilleur qu'anticipé puisque les marchés tablaient sur un milliard de moins."Nos résultats trimestriels illustrent la confiance que les gens et les organisations placent dans +Microsoft Cloud+", a commenté le patron du groupe Satya Nadella, cité dans le communiqué.La branche "Intelligent Cloud" a en effet vu son chiffre d'affaires augmenter de 17% à 7,9 milliards de dollars.Le segment "More personal computing", qui recouvre notamment Windows, les consoles de jeu ou les tablettes Surface, a connu une hausse de 13% de son chiffre d'affaires, à 9,9 milliards."Grâce à des investissements cohérents et à des ventes solides ce trimestre, nous avons fait mieux que prévu dans toutes les activités", a ajouté Amy Hood, directrice financière de Microsoft, citée dans le communiquéAprès avoir nettement reculé juste après la publication des résultats, le titre réduisait ses pertes et n'abandonnait plus que 0,18% à 94,09 dollars vers 21H30 GMT dans dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street.Microsoft rivalise sur le marché du "cloud" avec Amazon, qui également publié jeudi des résultats trimestriels en forte hausse.jc/jld/pb(©AFP / 26 avril 2018 21h37)