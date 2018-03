Migrants: Bardem et Cruz réclament la "libération" du navire d'une ONG

Les acteurs espagnols Penélope Cruz et Javier Bardem ont signé, avec plus de 240.000 personnes, une pétition exigeant "la libération" du bateau d'une ONG espagnole dédiée au sauvetage des migrants en mer, retenu en Italie sur ordre de la justice."Si sauver des vies est un crime, alors je suis un criminel parce que je soutiens Proactiva Open Arms. Sois complice toi aussi", dit Javier Bardem, dans une vidéo postée sur Twitter, en brandissant une feuille sur laquelle est écrit en anglais le slogan "Libérez Open Arms".L'actrice Penélope Cruz, mariée depuis 2010 à Javier Bardem, a également signé la pétition.Un autre couple de stars espagnoles - les chanteurs Victor Manuel et Ana Belén - a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo similaire.La justice italienne a placé sous séquestre le navire de Proactiva Open Arms. Il est actuellement bloqué au port de Pozzallo dans le sud de la Sicile, où il avait débarqué le 17 mars plus de 200 migrants secourus au large de la Libye.Suite à l'opération de sauvetage - au cours de laquelle les secouristes ont refusé de confier des migrants aux gardes-côtes libyens - trois responsables de l'ONG font l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs en vue de favoriser l'immigration clandestine.Un juge doit se prononcer dans la semaine sur la mise sous séquestre.Les plus de 243.000 signataires de la pétition, créée sur change.org, demandent "la libération immédiate du navire OpenArms et le rejet des accusations infondées" contre les membres de l'ONG, "car la seule chose qu'ils font est de sauver la vie de centaines de personnes".Dans un tweet posté samedi, la maire de Barcelone Ada Colau a par ailleurs annoncé être "allée en Italie pour exiger la libération du bateau". "Si sauver des vies est un délit, la ville de Barcelone et moi nous déclarons coupables", a écrit l'élue sur Twitter.Il y a un an, une dizaine de navires d'ONG patrouillaient au large de la Libye. Il n'en reste plus qu'un, même si quelques autres prévoient de reprendre la mer dans le courant du printemps.(©AFP / 26 mars 2018 15h08)