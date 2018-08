Migrants: Bruxelles va accorder des financements d'urgence à l'Espagne

Bruxelles - La Commission européenne va allouer dans les prochains jours plusieurs dizaines de millions d'euros à l'Espagne pour l'aider à gérer un flux continu de migrants arrivés clandestinement sur ses côtes depuis le Maroc, a indiqué mercredi à l'AFP une source européenne."Nous travaillons pour libérer ces montants assez vite", a déclaré la porte-parole ajointe de la Commission Mina Andreeva. "Mais nous n'avons pas de montant à communiquer", a-t-elle précisé.Le gouvernement socialiste espagnol, dirigé par Pedro Sanchez, a demandé dimanche à bénéficier d'une allocation de 30 millions d'euros du Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI) et du fonds européen pour la sécurité (FSI).Mercredi matin, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'est entretenu avec M. Sanchez et l'a assuré de son plein soutien et de la priorité accordée à ses demandes, a précisé la porte-parole de la Commission lors d'un point presse quotidien.M. Juncker a également demandé au commissaire aux Migrations Dimitris Avramopoulos de se rendre "dans les prochains jours" en Espagne.Le FAMI (Fonds Asile Migration Intégration) est actuellement doté de plusieurs centaines de millions d'euros.La Grèce a bénéficié ce mercredi d'un financement de 31,1 millions d'euros du FAMI. Il avait été réclamé il y a un mois pour l'aider à gérer les arrivées à la frontière avec la Turquie.L'urgence de la situation en Espagne, où plus de 20.000 migrants sont arrivés depuis janvier, a imposé un examen et une réponse plus rapide à la requête de Pedro Sanchez, explique la Commission européenne. Plus de 1.500 personnes sont parvenues depuis vendredi dans la région de Cadix (sud de l'Espagne) et la fréquence des arrivées met à l'épreuve les capacités des services espagnols de les enregistrer.Pays de première entrée, l'Espagne doit traiter les demandes d'asile, conformément aux dispositions européennes.Une action est aussi nécessaire pour aider le Maroc, pays de transit et de départ vers les côtes espagnoles, à mieux contrôler ses frontières.Des financements sont également prévus pour le Maroc, mais nombre d'Etat membres n'ont pas versé les contributions promises au Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique et ses moyens sont pour le moment limités, a expliqué Jean-Claude Juncker dans un courrier adressé le 26 juillet à M. Sanchez et dont l'AFP à obtenu copie.Quelque 55 millions d'euros sont notamment prévus pour renforcer les capacités d'intervention des garde-côtes marocains et tunisiens, a expliqué la Commission européenne."L'aide au Maroc est également une priorité. La Commission européenne a conscience que le Maroc a besoin d'un soutien plus important", a souligné mercredi la porte-parole.La Commission européenne s'est refusée à nommer les Etats membres qui n'ont pas versé l'intégralité des fonds promis pour le fonds pour l'Afrique, mais selon un état des versements en date du 23 juillet, l'Allemagne, le Royaume Uni , l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas n'ont pas respecté leurs engagements.(©AFP / 01 août 2018 12h21)