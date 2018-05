Migros: 60 emplois supprimés avec la fermeture de Globus à Balexert

Genève (awp/ats) - Le grand magasin Globus au Centre Balexert, à Genève, va fermer à la fin de l'année en raison de la conjoncture difficile sur le marché. Conséquence: 60 emplois seront supprimés. Le groupe assure qu'un plan social exhaustif est prévu pour les collaborateurs concernés.Un magasin de prêt-à-porter sera conservé dans le centre commercial, avec la transformation du site de la filiale Schild en un nouveau magasin Globus pour mode féminine et masculine, a indiqué mardi le groupe Grands Magasins Globus SA.En mai 2017, le groupe zurichois, propriété de Migros, avait annoncé la réunion des deux marques Globus Hommes et Schild, dans le cadre de la stratégie monomarque.Les collaborateurs ont été informés personnellement mardi matin de la décision de fermer le grand magasin Globus à Balexert. "Les pertes enregistrées au cours des dernières années, d'un montant en millions à deux chiffres, rendent impossible le maintien de deux filiales au sein du centre commercial", précise le communiqué. Le tourisme d'achat transfrontalier et le commerce en ligne sont aussi en cause."Autant que faire se peut", Globus veut éviter tout licenciement. Un nouvel emploi au sein du groupe Migros sera proposé au plus grand nombre possible de collaborateurs. Les personnes licenciées seront soutenues par un plan social. Les pourparlers sont en cours avec les partenaires sociaux.Globus prévoit en revanche de maintenir ses 500 emplois dans son grand magasin du centre-ville.ats/lk(AWP / 15.05.2018 16h15)